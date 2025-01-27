الجنابي بعد لقائه السوداني: لمست حرصاً على مكافحة الفساد

أكد رئيس النيابية زياد الجنابي، الاثنين، أنه لمس حرصاً حقيقياً على مكافحة الفساد بعد لقاء .

وقال الجنابي في حديث لـ نيوز، "خلال لقائي اليوم بدولة لمست حرصاً حقيقياً على مكافحة الفساد المالي والإداري في جميع مفاصل الدولة، وبدون أي خطوط حمراء، فضلاً عن توجيهه بحسم جميع قضايا الفساد العالقة".

والتقى السوداني، اليوم الاثنين، رئيس النيابية زياد الجنابي، وبحثا الخطوات المتخذة في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري.