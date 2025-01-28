النزاهة تباشر التحقيق في ملابسات الاجتماع الخاص بمطار النجف الأشرف الدولي

نيوز - محلي

أعلنت هيئة الاتحاديَّة، عن مُباشرتهَا الأحداث والمُلابسات التي رافقت الاجتماع الخاص بمُناقشة واقع حال مطار الأشرف الدوليّ.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، انه "استناداً إلى توجيهات رئيس محمد شياع السوداني، باشرت الهيئة باتخاذ الإجراءات التحقيقيَّة، فيما تم تداوله حول ما دار في اجتماعٍ خاصٍّ بمناقشة واقع حال مطار الأشرف بحضور أعضاءٍ من مجلس النوَّاب عن المُحافظة".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاجتماع حضره أعضاء في اللجنة القانونية النيابية.

وشهد الاجتماع بحسب ما تم تداوله، طرح موضوع الجلوس مع اقتصادية تيار الحكمة، الامر الذي جدلا داخل الجلسة.