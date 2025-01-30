هيئة النزاهة تطيح بسكرتير رئيس الجمهورية بتهمة الرشوة

نيوز-سياسة



أفاد مصدر قضائي مطلع اليوم الخميس، باعتقال احد العاملين في رئاسة الجمهورية بتهمة تلقى الرشى مقابل وعد كاذب سراح متهم.



وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "فريقا من هيئة تمكن من إلقاء القبض على (جالاك صباح عمر) الذي يعمل سكرتيرا لرئيس الجمهورية، جراء إقدامه على تلقي رشى من أحد المواطنين مقابل وعد كاذب بإخراج أحد المتهمين".