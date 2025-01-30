النزاهة النيابية تعلن نجاح جهودها بإيقاف خدمة الانترنت لكورك

أعلنت النزاهة النيابية، الخميس، نجاح جهودها في إيقاف خدمة الانترنت لشركة كورك للاتصالات.

وقالت النزاهة النيابية في بيان ورد لـ نيوز، "نعلن نجاح الجهود في إيقاف خدمة الإنترنت لشركة "كورك" التي عوقبت في وقت سابق بقطع خدمة الترابط البيني في خدمة الاتصال مع الشركات الأخرى، بسبب عدم تسديدها ما بذمتها من أموال مستحقة للحكومة العراقية والتي تُقدر بنحو 1.3 (مليار وثلاثمائة مليون دولار)".

وأشادت اللجنة بـ"دور المهندس محمد شياع السوداني الذي أوعز بسرعة حسم الملف، ودعمه الدائم لتقارير عمل اللجنة".



وأوضح رئيس اللجنة زياد الجنابي "استمرارهم بملاحقة الفاسدين وسراق المال العام، والحرص على إيقاف الهدر بأموال الدولة"، مثمناً في الوقت ذاته جميع الجهود التي أسهمت بحسم ملف القضية".