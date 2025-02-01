"شيعة سوريا يستصرخون الحشد.. وسلاحنا بيدنا".. المالكي يشدد على "مواجهة فتنة سوريا"

وقال المالكي، في خلال التأسيسي لمجلس عشائر كربلاء وحضره مراسل السومرية، ان "في تم استهداف اتباع اهل البيت ويوميا نشاهد مقاطع فيديو عن مجازر تطالهم"، مشيرا الى ان "الاخوان في يبعثون فيديوهات يستنجدون اين شيعة والحشد وايران واين العشائر؟".وأضاف انهم "لم يسفكوا الدماء فحسب بل اعتدوا حتى على الاعراض"، متسائلا: "اليست هذه فتنة كبرى ان لم نقف امامها ستعم هذه الفتنة حتى العراق".واكد ان "هناك من يريد ان يكرر التجربة السورية في العراق، لكن بلد مستقر وديمقراطي لكن لدينا ثغرات واختراقات في مجتمعنا يجب ان ننتبه اليها"، مشيرا الى ان "الطائفيين والبعثيين بدأوا يتحركون في غفلة من الأجهزة الأمنية، لكن مادمنا موجودين والسلاح بيدنا فسيندمون".