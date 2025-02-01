"شيعة سوريا يستصرخون الحشد.. وسلاحنا بيدنا".. المالكي يشدد على "مواجهة فتنة سوريا"

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
يوروماكس euromaxx
من
05:40 AM
الى
06:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
رسالة "مؤثرة" من ضحية لزوجها قبل حادث الطائرة الأميركية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-514867-638739943467720336.jpg
"شيعة سوريا يستصرخون الحشد.. وسلاحنا بيدنا".. المالكي يشدد على "مواجهة فتنة سوريا"
سياسة
السومرية نيوز-سياسة
شدد زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم السبت، على ضرورة الوقوف امام ما وصفها بـ"الفتنة الكبرى" في سوريا، فيما استخدم عبارات محشّدة، قال انها تصدر من "اتباع اهل البيت" في سوريا تنتظر مساندة شيعة العراق والحشد الشعبي لهم.
2025-02-01 | 03:11
2025-02-01T03:11:30+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/snnfte3cngfrblrjwuawqq?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d514867%26topic%3d%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9+%26stopic%3d%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9+%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=a157f3b7-45c6-4eff-b2d5-e1b4e1af9c32&InitAdsBeforePlayer=1
"شيعة سوريا يستصرخون الحشد.. وسلاحنا بيدنا".. المالكي يشدد على "مواجهة فتنة سوريا"
6,666 مشاهدة
السومرية
نيوز-سياسة
شدد زعيم ائتلاف
دولة
القانون، نوري المالكي، اليوم السبت، على ضرورة الوقوف امام ما وصفها بـ"الفتنة الكبرى" في سوريا، فيما استخدم عبارات محشّدة، قال انها تصدر من "اتباع اهل البيت" في
سوريا
تنتظر مساندة شيعة
العراق
والحشد
الشعبي
لهم.
وقال المالكي، في
كلمة
خلال
المؤتمر
التأسيسي لمجلس عشائر كربلاء وحضره مراسل السومرية، ان "في
سوريا
تم استهداف اتباع اهل البيت ويوميا نشاهد مقاطع فيديو عن مجازر تطالهم"، مشيرا الى ان "الاخوان في
سوريا
يبعثون فيديوهات يستنجدون اين شيعة
العراق
والحشد
الشعبي
وايران واين العشائر؟".
وأضاف انهم "لم يسفكوا الدماء فحسب بل اعتدوا حتى على الاعراض"، متسائلا: "اليست هذه فتنة كبرى ان لم نقف امامها ستعم هذه الفتنة حتى العراق".
واكد ان "هناك من يريد ان يكرر التجربة السورية في العراق، لكن
العراق
بلد مستقر وديمقراطي لكن لدينا ثغرات واختراقات في مجتمعنا يجب ان ننتبه اليها"، مشيرا الى ان "الطائفيين والبعثيين بدأوا يتحركون في غفلة من الأجهزة الأمنية، لكن مادمنا موجودين والسلاح بيدنا فسيندمون".
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مواضيع ذات صلة
المالكي متحدثاً عن العفو العام: سيفرج عن قاتلي الشهيد الصدر اذا شمل الجميع
04:36 | 2025-02-01
العامري ينفي إقالة رئيس هيئة الحشد الشعبي
16:11 | 2025-01-28
الركابي يكشف عن محادثات بين الحكومة وقادة الفصائل.. هل سيحل الحشد الشعبي؟
15:53 | 2025-01-19
ما هي العوامل التي أدت الى المطالبة بدمج الحشد الشعبي بالجيش العراقي؟
06:31 | 2025-01-06
المالكي
نوري المالكي
الحشد الشعبي
سوريا والعراق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
منخفض قطبي عميق بارد وأمطار.. الشتاء يعود للعراق بقوة
أخبار الطقس
33.91%
01:47 | 2025-01-31
منخفض قطبي عميق بارد وأمطار.. الشتاء يعود للعراق بقوة
01:47 | 2025-01-31
الجلادان سعدون وعادل.. معلومات وتفاصيل عن قتلة السيد محمد باقر الصدر وشقيقته
سياسة
28.29%
08:46 | 2025-01-31
الجلادان سعدون وعادل.. معلومات وتفاصيل عن قتلة السيد محمد باقر الصدر وشقيقته
08:46 | 2025-01-31
السويد.. اخلاء سبيل المتهمين بقتل سلوان موميكا
دوليات
20.11%
13:03 | 2025-01-31
السويد.. اخلاء سبيل المتهمين بقتل سلوان موميكا
13:03 | 2025-01-31
كارثة على طريق النجف.. "تحويلة مفاجئة" تقلب حافلة وتقتل وتصيب العشرات (صور)
أمن
17.68%
02:50 | 2025-01-31
كارثة على طريق النجف.. "تحويلة مفاجئة" تقلب حافلة وتقتل وتصيب العشرات (صور)
02:50 | 2025-01-31
المزيد
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-01
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-01
Biotic
تأخر الحمل عند النساء والفيروسات الجديدة - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-31
Biotic
تأخر الحمل عند النساء والفيروسات الجديدة - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-31
حصاد السومرية
فضائح مصفى كربلاء تخرج على العلن - حلقة ١١ | 2025
13:30 | 2025-01-31
حصاد السومرية
فضائح مصفى كربلاء تخرج على العلن - حلقة ١١ | 2025
13:30 | 2025-01-31
العراق في دقيقة
31-01-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-31
العراق في دقيقة
31-01-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-31
علناً
عمليات الفساد في بيع وايجار عقارات الدولة - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-30
علناً
عمليات الفساد في بيع وايجار عقارات الدولة - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-30
Celebrity
الممثل الكوميدي يوسف صلاح - الحلقة ٤٢ | season 3
14:30 | 2025-01-30
Celebrity
الممثل الكوميدي يوسف صلاح - الحلقة ٤٢ | season 3
14:30 | 2025-01-30
Morning Live
زيارة الطبيب النفسي في العراق.. خجل أم خوف؟ - حلقة ٢١٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-30
Morning Live
زيارة الطبيب النفسي في العراق.. خجل أم خوف؟ - حلقة ٢١٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-30
ناس وناس
شقلاوة اربيل - الحلقة ٢٠٦ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-30
ناس وناس
شقلاوة اربيل - الحلقة ٢٠٦ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-30
بعد التحري
رغم التحريم والتجريم .. سوق بشري يرعب العراقيين - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-29
بعد التحري
رغم التحريم والتجريم .. سوق بشري يرعب العراقيين - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-29
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-01
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-01
Biotic
تأخر الحمل عند النساء والفيروسات الجديدة - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-31
Biotic
تأخر الحمل عند النساء والفيروسات الجديدة - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-31
حصاد السومرية
فضائح مصفى كربلاء تخرج على العلن - حلقة ١١ | 2025
13:30 | 2025-01-31
حصاد السومرية
فضائح مصفى كربلاء تخرج على العلن - حلقة ١١ | 2025
13:30 | 2025-01-31
العراق في دقيقة
31-01-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-31
العراق في دقيقة
31-01-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-31
علناً
عمليات الفساد في بيع وايجار عقارات الدولة - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-30
علناً
عمليات الفساد في بيع وايجار عقارات الدولة - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-30
Celebrity
الممثل الكوميدي يوسف صلاح - الحلقة ٤٢ | season 3
14:30 | 2025-01-30
Celebrity
الممثل الكوميدي يوسف صلاح - الحلقة ٤٢ | season 3
14:30 | 2025-01-30
Morning Live
زيارة الطبيب النفسي في العراق.. خجل أم خوف؟ - حلقة ٢١٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-30
Morning Live
زيارة الطبيب النفسي في العراق.. خجل أم خوف؟ - حلقة ٢١٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-30
ناس وناس
شقلاوة اربيل - الحلقة ٢٠٦ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-30
ناس وناس
شقلاوة اربيل - الحلقة ٢٠٦ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-30
بعد التحري
رغم التحريم والتجريم .. سوق بشري يرعب العراقيين - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-29
بعد التحري
رغم التحريم والتجريم .. سوق بشري يرعب العراقيين - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-29
اخترنا لك
المالكي متحدثاً عن العفو العام: سيفرج عن قاتلي الشهيد الصدر اذا شمل الجميع
04:36 | 2025-02-01
الاخبار اللبنانية تكشف عن خفايا اتفاق حكومي عراقي بشأن "الفصائل المسلحة"
04:32 | 2025-02-01
الاعتراضات النيابية في البرلمان العراقي تسبق جلسة التصويت!
04:30 | 2025-02-01
مكسب "غير متوقع" قبل 7 أشهر من لحظة الطوفان.. هل حانت أهمية الإسرائيلية المختطفة في العراق؟
04:28 | 2025-02-01
غضب نيابي على "آلية" تمرير الموازنة والكشف عن "انشقاق" داخل جلسة التصويت
03:45 | 2025-02-01
ما علاقة العراق بالصراع على حقيبة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة؟
01:19 | 2025-02-01
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.