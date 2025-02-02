الأحزاب الكردية توقع "ميثاق الشرف" لمكافحة الفساد في كردستان

يأتي هذا الميثاق في إطار الجهود المبذولة لضمان انتخابات نزيهة وبيئة سياسية عادلة، بعيدًا عن الفساد والتلاعب.وأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، يان كوبيش، خلال حفل التوقيع في وحضرته نيوز، أن "الميثاق يمثل خطوة أساسية لضمان مصداقية العملية الديمقراطية"، داعيًا إلى "التزام الأحزاب بالمبادئ التي تم الاتفاق عليها".وشدد كوبيش على "ضرورة مشاركة في العملية السياسية وتعزيز دورها في المناصب القيادية"، معتبرًا أن "هذه الوثيقة يمكن أن تشكل أساسًا لقوانين مستقبلية تعزز والشفافية في الإقليم".يأتي هذا في وقت لا يزال فيه الميثاق مفتوحًا أمام الأحزاب التي لم توقع بعد، وسط دعوات لتوسيعه ليشمل إجراءات تنفيذية تضمن التزام الجميع بمبادئه.