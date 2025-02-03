السوداني يرأس اجتماعاً خاصاً بستراتيجية الأمن الوطني

نيوز – سياسي

اكد محمد شياع السوداني، ان ستراتيجية الأمن الوطني تأخذ بعين الاهتمام المتغيرات المتسارعة في المنطقة ومختلف التحديات الأمنية، الداخلية والخارجية المستمرة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الاثنين، اجتماعاً ضمّ أعضاء الفريق النيابي المكلف بمراجعة ستراتيجية الأمن الوطني، الذي يضمّ عدداً من أعضاء مجلس النواب، وذلك بحضور عدد من السادة المستشارين والمتخصصين في هذا المجال".

وأضاف انه "جرى، خلال الاجتماع، البحث في أبرز الأطر والمفاصل التي تشتمل عليها الستراتيجية، بما في ذلك المتطلبات الأمنية في كل الجوانب، وعلى مختلف الصعد".

وأشاد رئيس "بمشاركة أعضاء بهذا الملف المهمّ، ما يعكس بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، مشيراً إلى أنّ "الستراتيجية تأخذ بعين الاهتمام المتغيرات المتسارعة في المنطقة ومختلف التحديات الأمنية، الداخلية والخارجية المستمرة".

وبيّن أن "الستراتيجية تراعي المبادئ الأساسية والدستورية، والقوانين المنظمة لحقوق الإنسان، وكرامة المواطنين"، موضحاً أن "المؤشرات والبيانات تدلّ بوضوح على انخفاض مستوى الجريمة بأنواعها، وتطوّر قدرات قواتنا المسلحة، وكل صنوف القوات الأمنية، على مستوى المهام والواجبات، وفي مجال دعم الاستقرار والأمن والسلم الأهلي، في عموم أنحاء العراق".