السوداني يؤكد أهمية استكمال تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم

وقال السوداني في بيان، "استقبل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، رئيس حكومة إقليم قباد طالباني، حيث جرى استعراض أبرز الملفات على الصعيد الوطني، وأفضل السبل لتعزيز تنفيذ البرنامج الحكومي، بما يلبي تطلعات المواطنين في جميع أرجاء العراق".كما شهد اللقاء "البحث في عدد من المواضيعِ مشتركةِ المسؤوليةِ مع حكومة الإقليم، في ضوء تصويت لصالح تعديل قانون الموازنة بالأمس، بما يوسع من مجالات المؤسساتي، ويتيح الفرصة لحل العقبات الإدارية المشتركة".وأشار السوداني إلى "دعم الحكومة للحوارات الجارية بين القوى السياسية في إقليم العراق، وأهمية استكمال تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم، في ضوء نتائج الانتخابات التي جرت في تشرين الأول الماضي".