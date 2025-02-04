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البرلمان يعقد جلسة جديدة اليوم.. ما أهمية القوانين المدرجة على جدول الاعمال؟
سياسة
2025-02-04 | 02:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
239 مشاهدة
السومرية
نيوز – سياسة
من المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الخامسة ضمن فصله التشريعي الحالي، وتتضمن التصويت على قانونين وقراءة 4
قوانين
أخرى، فضلا عن تقرير اللجنة الخاصة بمتابعة الحفاظ على أملاك الدولة، في وقت رحّب فيه رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، بتصويت مجلس النواب على تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، مؤكداً مواصلة السعي لحل جميع المشاكل من خلال الحوار والتفاهم.
ويصوّت البرلمان اليوم، بحسب دائرته الإعلامية، على مقترح مشروع قانون نقابة المبرمجين العراقيين، وكذلك مشروع قانون الصحة النفسية.
وبشأن قانون الصحة النفسية، قال رئيس
لجنة
الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، "أدرج قانون الصحة النفسية في جدول أعمال جلسة اليوم الثلاثاء"، مبيناً أن "مشروع
القانون
أرسل من قبل الحكومة خلال الدورة النيابية الحالية، وهو يعالج قضايا حساسة تصب في مصلحة المريض النفسي والعاملين في هذا المجال والقطاع من الأطباء والمهن الصحية الأخرى".
وأضاف أنه "تم التطرق في
القانون
إلى المعالجين في الأمراض النفسية، وقبل وضع فقرات
القانون
للتصويت جرت استضافة المعنيين المباشرين مع المرضى النفسيين في مستشفى (ابن رشد)، وكذلك استضافة المعنيين في وزارة التعليم العالي، لمناقشة بعض القضايا في مسودة المشروع، وبعد الاتفاق على تعديل بعض الفقرات الموجودة في
القانون
تم رفعه لهيئة الرئاسة للتصويت عليه في جدول أعمال المجلس".
كما تتضمن جلسة اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة الحفاظ على أملاك الدولة، وكذلك القراءة الأولى لأربعة قوانين، من بينها: مشروع قانون مجلس الاتحاد، ومشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري.
من جانب آخر، قال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في بيان، "نرحب بتصويت مجلس النواب على تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، ونشد على أيدي مجلس النواب وجميع من شارك في إعداد التعديل وإقراره".
وأضاف: "الشكر والتقدير الخاص لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي كان متعاوناً معنا منذ البداية بإخلاص وبروح وطنية، لحل القضايا المتعلقة بالموازنة والرواتب والمستحقات المالية لإقليم كردستان، كما نشكر الوفد المفاوض والجهات المعنية في حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية".
وتابع أن "هذه الخطوة، خطوة إيجابية ومبشرة من شأنها أن تعود بالخير وتصب في مصلحة
العراق
كله بما فيه إقليم كردستان"، معرباً عن أمله بأن "تصبح بداية لحل المشاكل الأخرى وأن تتبعها في أقرب وقت أخبار سارة عن الحل النهائي لمسألة الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كردستان"، وأكد، "أننا سنواصل سعينا لحل جميع المشاكل من خلال الحوار والتفاهم".
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