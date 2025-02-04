البرلمان يعقد جلسة جديدة اليوم.. ما أهمية القوانين المدرجة على جدول الاعمال؟

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بالوثيقة.. البلديات توجه انذارا إلى شركة في الديوانية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

البرلمان يعقد جلسة جديدة اليوم.. ما أهمية القوانين المدرجة على جدول الاعمال؟

سياسة

2025-02-04 | 02:44
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
البرلمان يعقد جلسة جديدة اليوم.. ما أهمية القوانين المدرجة على جدول الاعمال؟
المصدر:
الصباح
239 مشاهدة

السومرية نيوز – سياسة

من المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الخامسة ضمن فصله التشريعي الحالي، وتتضمن التصويت على قانونين وقراءة 4 قوانين أخرى، فضلا عن تقرير اللجنة الخاصة بمتابعة الحفاظ على أملاك الدولة، في وقت رحّب فيه رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، بتصويت مجلس النواب على تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، مؤكداً مواصلة السعي لحل جميع المشاكل من خلال الحوار والتفاهم.

ويصوّت البرلمان اليوم، بحسب دائرته الإعلامية، على مقترح مشروع قانون نقابة المبرمجين العراقيين، وكذلك مشروع قانون الصحة النفسية.

وبشأن قانون الصحة النفسية، قال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، "أدرج قانون الصحة النفسية في جدول أعمال جلسة اليوم الثلاثاء"، مبيناً أن "مشروع القانون أرسل من قبل الحكومة خلال الدورة النيابية الحالية، وهو يعالج قضايا حساسة تصب في مصلحة المريض النفسي والعاملين في هذا المجال والقطاع من الأطباء والمهن الصحية الأخرى".

وأضاف أنه "تم التطرق في القانون إلى المعالجين في الأمراض النفسية، وقبل وضع فقرات القانون للتصويت جرت استضافة المعنيين المباشرين مع المرضى النفسيين في مستشفى (ابن رشد)، وكذلك استضافة المعنيين في وزارة التعليم العالي، لمناقشة بعض القضايا في مسودة المشروع، وبعد الاتفاق على تعديل بعض الفقرات الموجودة في القانون تم رفعه لهيئة الرئاسة للتصويت عليه في جدول أعمال المجلس".

كما تتضمن جلسة اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة الحفاظ على أملاك الدولة، وكذلك القراءة الأولى لأربعة قوانين، من بينها: مشروع قانون مجلس الاتحاد، ومشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري.

من جانب آخر، قال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في بيان، "نرحب بتصويت مجلس النواب على تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، ونشد على أيدي مجلس النواب وجميع من شارك في إعداد التعديل وإقراره".

وأضاف: "الشكر والتقدير الخاص لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي كان متعاوناً معنا منذ البداية بإخلاص وبروح وطنية، لحل القضايا المتعلقة بالموازنة والرواتب والمستحقات المالية لإقليم كردستان، كما نشكر الوفد المفاوض والجهات المعنية في حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية".

وتابع أن "هذه الخطوة، خطوة إيجابية ومبشرة من شأنها أن تعود بالخير وتصب في مصلحة العراق كله بما فيه إقليم كردستان"، معرباً عن أمله بأن "تصبح بداية لحل المشاكل الأخرى وأن تتبعها في أقرب وقت أخبار سارة عن الحل النهائي لمسألة الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كردستان"، وأكد، "أننا سنواصل سعينا لحل جميع المشاكل من خلال الحوار والتفاهم".
>>  تابع قناة السومرية على  تويتر

مجلس النواب يعقد جلسة جديدة

القوانين المدرجة على جدول الاعمال

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد شاكر العاني - الحلقة ٢٠٩ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-04
Play
بغداد شاكر العاني - الحلقة ٢٠٩ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-04
من الأخير
Play
من الأخير
فصول المؤامرة الألف.. متى يتوقف عداد الإطار ؟ - حلقة ٧٠ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-03
Play
فصول المؤامرة الألف.. متى يتوقف عداد الإطار ؟ - حلقة ٧٠ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
03-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-03
Play
03-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-03
Play
نشرة ٣ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-03
Morning Live
Play
Morning Live
تأمين الحسابات الإلكترونية… درعك الأول ضد الاختراق - حلقة ٢١٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-03
Play
تأمين الحسابات الإلكترونية… درعك الأول ضد الاختراق - حلقة ٢١٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-03
خط أحمر
Play
خط أحمر
ج *ريمة الصم والبكم في واسط - الحلقة ٣٣ | الموسم 7
15:30 | 2025-02-02
Play
ج *ريمة الصم والبكم في واسط - الحلقة ٣٣ | الموسم 7
15:30 | 2025-02-02
عشرين
Play
عشرين
صراع الموازنة يفتقد التوازن - الحلقة ٥٤ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-01
Play
صراع الموازنة يفتقد التوازن - الحلقة ٥٤ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-01
رحال
Play
رحال
الجوبي وتنور الطين في يثرب - الحلقة ٣٤ | الموسم 5
13:30 | 2025-02-01
Play
الجوبي وتنور الطين في يثرب - الحلقة ٣٤ | الموسم 5
13:30 | 2025-02-01
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-01
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-01
Biotic
Play
Biotic
تأخر الحمل عند النساء والفيروسات الجديدة - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-31
Play
تأخر الحمل عند النساء والفيروسات الجديدة - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-31
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد شاكر العاني - الحلقة ٢٠٩ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-04
Play
بغداد شاكر العاني - الحلقة ٢٠٩ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-04
من الأخير
Play
من الأخير
فصول المؤامرة الألف.. متى يتوقف عداد الإطار ؟ - حلقة ٧٠ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-03
Play
فصول المؤامرة الألف.. متى يتوقف عداد الإطار ؟ - حلقة ٧٠ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
03-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-03
Play
03-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-03
Play
نشرة ٣ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-03
Morning Live
Play
Morning Live
تأمين الحسابات الإلكترونية… درعك الأول ضد الاختراق - حلقة ٢١٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-03
Play
تأمين الحسابات الإلكترونية… درعك الأول ضد الاختراق - حلقة ٢١٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-03
خط أحمر
Play
خط أحمر
ج *ريمة الصم والبكم في واسط - الحلقة ٣٣ | الموسم 7
15:30 | 2025-02-02
Play
ج *ريمة الصم والبكم في واسط - الحلقة ٣٣ | الموسم 7
15:30 | 2025-02-02
عشرين
Play
عشرين
صراع الموازنة يفتقد التوازن - الحلقة ٥٤ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-01
Play
صراع الموازنة يفتقد التوازن - الحلقة ٥٤ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-01
رحال
Play
رحال
الجوبي وتنور الطين في يثرب - الحلقة ٣٤ | الموسم 5
13:30 | 2025-02-01
Play
الجوبي وتنور الطين في يثرب - الحلقة ٣٤ | الموسم 5
13:30 | 2025-02-01
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-01
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-01
Biotic
Play
Biotic
تأخر الحمل عند النساء والفيروسات الجديدة - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-31
Play
تأخر الحمل عند النساء والفيروسات الجديدة - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-31
اخترنا لك
مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته
07:11 | 2025-02-04
البرلمان يضيف فقرات جديدة على جدول أعمال جلسة اليوم
06:18 | 2025-02-04
تعاون قضائي عراقي فرنسي.. جهود مشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة
06:04 | 2025-02-04
السوداني يؤكد الحاجة إلى استمرار عمل اليونسكو في الموصل
05:34 | 2025-02-04
رئيس الوزراء يوافق على إنهاء تكليف علي المؤيد من رئاسة هيئة الإعلام
04:34 | 2025-02-04
اجتماع بين البارتي واليكتي لرسم شكل حكومة كردستان الجديدة
03:08 | 2025-02-04
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.