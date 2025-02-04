اجتماع بين البارتي واليكتي لرسم شكل حكومة كردستان الجديدة

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن اجتماعا سيعقد بين اللجنتين الفنيتين للحزبين اليوم، في سعد عبد الله بأربيل، لمناقشة تشكيل حكومة إقليم كردستان".وأضاف المصدر أن "الاجتماعات ستتواصل خلال الفترة المقبلة"، مؤكداً أن "هناك قواسم مشتركة بين الطرفين أكثر مما كان في الماضي، رغم استمرار وجود بعض الخلافات في وجهات النظر".