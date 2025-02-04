رئيس الوزراء يوافق على إنهاء تكليف علي المؤيد من رئاسة هيئة الإعلام

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، إن "السوداني وافق على إنهاء تكليف من مهام رئاسة هيئة الإعلام والاتصالات بناءً على طلبه، وتكليف المهندس الاستشاري محمد عبد الله عبد رئيساً جديداً للهيئة، لمواصلة الإشراف على تنظيم قطاع الإعلام والاتصالات في العراق".وأضافت الهيئة، أن "رئيس الوزراء قدم شكره لعلي لجهوده المبذولة في انجاز المهام الموكلة والإخلاص والتفاني بالعمل طيلة مدة تسنمه لمهامه في رئاسة الهيئة متمنياً الاستمرار بذات النهج وتقديم المزيد من العطاء خدمةً لبلدنا العزيز".