البرلمان يضيف فقرات جديدة على جدول أعمال جلسة اليوم

وأعلنت الإعلامية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم إضافة فقرة مناقشة الوضع الخدمي في محافظة الديوانية".وتابع، ان "الفقرة الثانية التي تم اضافتها هي التصويت على قرار بالتوصية لوزارة التربية لإعادة العمل بنظام المحاولات".