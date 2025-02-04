نائب يؤكد: المحكمة الاتحادية حامية الدستور ونرفض المساس بها

وقال في تدوينة على منصة “أكس”: “ الاتحادية العليا ركن اساسي في النظام الدستوري العراقي، كانت وما زالت حامية والحقوق والحريات ومصالح الشعب العليا”.وأضاف: “لذا نرفض المساس بها وباعضائها باي شكل من الاشكال وعلى الجميع احترام قراراتها”.وشنت أطراف سياسية، هجوماً لاذعا على الاتحادية العليا، عقب قرارها بإيقاف تنفيذ “العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات” مؤقتاً ولحين حسم الدعاوى المقامة بصددها.