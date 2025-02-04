نائب: إيقاف تنفيذ العفو العام مصادرة لصوت الشعب

وقال الكريم في تدوينة له على منصة "أكس"، ان "إيقاف تنفيذ قانون العام الذي تم التصويت عليه في مصادرة لصوت الشعب الذي ينتظر اقرار العدالة الاجتماعية والإفراج عن المعتقلين الأبريّاء".وفي وقت سابق من اليمو، أصدرت الاتحادية العليا، امرا ولائيا بايقاف تنفيذ القوانين الجدلية التي اقرها (الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات).