بحضور وزير الإعمار.. السامرائي يترأس اجتماع "لجنة سامراء" ويؤكد عدة نقاط

وقال رئيس اللجنة في بيان ورد لـ نيوز، إن "رئيس اللجنة ترأس اليوم، اجتماعاً موسعاً بحضور نائبي رئيس اللجنة، ووزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني، ورئيس اللجنة التحضيرية لقانون سامراء، بدر الفحل".وأضاف المكتب، أن "الاجتماع مع وزير الإعمار والإسكان ناقش ملف البنى التحتية في مدينة سامراء، حيث تم التطرق إلى سبل تطوير شبكات الطرق والمرافق الخدمية، وضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية لتلبية احتياجات وتعزيز مكانتها الحضارية".وتابع المكتب، أن "الاجتماع مع رئيس اللجنة التحضيرية، بدر الفحل، ناقش بقية التفاصيل المتعلقة بتنفيذ قانون سامراء عاصمة للحضارة الإسلامية، بما في ذلك الجوانب الإدارية والفنية والخطط الخاصة بالحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية التاريخية للمدينة".وأكد السامرائي على "أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية لضمان تنفيذ المشاريع بسلاسة وفعالية"، مشدداً على "ضرورة المتابعة الدقيقة لجميع المراحل لضمان تحقيق الأهداف المرسومة ضمن القانون".