إعلام إيراني: محمد جواد ظريف يبدأ اليوم زيارة إلى العراق

وبحسب موقع "ميدل إيست نيوز" الإيراني، فان الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد أعلن أنه سيجري زيارة إلى عصر اليوم للمشاركة في مؤتمر بدعوة من زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم.ويعدّ ظريف، الدبلوماسي المخضرم ووزير الخارجية الإيراني السابق، شخصية بارزة في السياسة .