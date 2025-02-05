"اعتقال القادة ومنع ايران من المال العراقي وإلغاء الإعفاءات".. ترامب يوقع مذكرة رئاسية "مثيرة"

وتضمنت المذكرة التي ترجمتها نيوز، توجيها من ترامب بـ"تعديل أو إلغاء الإعفاءات من العقوبات، وخاصة تلك التي توفر لإيران أي درجة من الإغاثة الاقتصادية أو المالية"، الامر الذي من المتوقع ان يشمل اعفاء من العقوبات والسماح باستيراد الغاز الإيراني.كما تضمنت المذكرة: "قيادة حملة دبلوماسية لعزل في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك داخل الدولية، بما في ذلك حرمان الحرس الثوري الإيراني أو أي وكيل لإيران أينما قد يعمل خارج حدود من حرية الحركة أو الملاذ الآمن".وتضمنت أيضا: "اتخاذ خطوات فورية، بالتنسيق مع وزير الخزانة وغيره من الوكالات ذات الصلة، لضمان عدم استخدام للنظام المالي للتهرب من العقوبات أو الالتفاف عليها، وعدم استخدام دول الخليج كنقطة شحن للتهرب من العقوبات".كما نصت المذكرة على "اتخاذ جميع الخطوات القانونية المتاحة لتوجيه الاتهام وملاحقة قادة وأعضاء الجماعات والوكلاء الممولين من الذين أسروا أو أذوا أو قتلوا مواطنين أميركيين، وحيثما أمكن وبالتنسيق مع وزير الخارجية، السعي إلى اعتقالهم وتسليمهم إلى الولايات المتحدة".