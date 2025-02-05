السوداني يدعو لاجتماع "إدارة الدولة" السبت المقبل

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ نيوز، أن "رئيس السوداني، دعا اليوم الأربعاء، السادة أعضاء ائتلاف إدارة إلى عقد اجتماع في القصر الحكومي يوم السبت الموافق 8 شباط 2025".وبين، أن ذلك "لمناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات على المستوى الوطني".