لليوم الثاني توالياً.. مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته

وذكرت الإعلامية في بيان ورد لـ نيوز، أن "مجلس النواب أجل انعقاد جلسته".ويوم أمس الثلاثاء، أعلن تأجيل جلسته.وقالت الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ نيوز، ان "مجلس النواب اجل انعقاد جلسته المقررة الثلاثاء".جدول أعمال الجلسة: