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السيد الصدر يوجه رسالة لترامب: ولات حين مندم!
سياسة
2025-02-05 | 07:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,747 مشاهدة
رد زعيم التيار الوطني الشيعي
السيد
مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، على الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب
بشأن خطته لتهجير أهالي قطاع غزة.
وقال
الصدر
في تدوينة له: "يا
ترامب
من نصبك مسؤولًا على الشعوب فتهجر من تشاء وتدعم من تشاء اهي ديمقراطيتكم الرعناء أم هو دينك".
وأضاف: "أم أنت يهودي أم ظننت ان العالم قرية صغيرة بيدك او تحت وطأة ترسانتك وقد قهرتك غزة هاشم انت والنتن".
وتابع: "كفاك جنونا وغطرسة فسمعة دولتك وشعبك وديمقراطيتك على المحك.. ولات حين مندم".
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