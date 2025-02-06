البرلمان يرهن الانفتاح على الوضع السوري الجديد بشرط

وقال الجبوري في حديث لـ نيوز، إن "موقف الحالي من الوضع السوري بعد سقوط بشار الأسد هو الانتظار والتفحص للأفعال قبل الأقوال، فإن جاءت منفتحة وتؤمن بما هو ديمقراطي وتعددي وانساني بعيداً عن التهميش والاضرار بمصالح مفردات الشعب السوري، فنحن مع الانفتاح".وأضاف الجبوري، أن "العراق قوي بقواته واقتصاده ورضا الشعب على الدولة، رغم ان هناك بعض الملاحظات ولكن بصورة عامة يعتبر من اقوى دول المنطقة وليس عنده هاجس من التغيير الذي حصل في سوريا، لأنه حدث داخلي يخص الشعب السوري فقط".