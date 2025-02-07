لجنة نيابية تحذر من احتلال جديد.. مناطق "تغتصب" ودعوات لعقد جلسة برلمان طارئة

نيوز – سياسي

حذرت الأمن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة، من احتلال جديد لمناطق عراقية، فيما دعت الى عقد جلسة برلمان طارئة.

وقال عضو اللجنة حسين العامري لوكالة نيوز، إن "لجنة الأمن والدفاع النيابية لديها معلومات موثقة من الأهالي في الموصل ومناطق دهوك وأربيل، تشير إلى أن هناك قوات عسكرية تركية قد وصلت إلى بعشيقة شمال الموصل لغرض التعسكر هناك".

وأضاف العامري أن "اللجنة ناشدت الحكومة العراقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى أي حل"، داعيا "مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية لمناقشة ملف الانتهاكات التركية في العراق".

واكد ان "هناك عدم انصياع للقوانين والمواثيق الدولية من قبل تركيا"، لافتا الى ان "لجنة الأمن والدفاع النيابية تؤكد على ضرورة أن تتخذ الحكومة والبرلمان موقفاً حازماً، لأن السيادة العراقية خط أحمر".