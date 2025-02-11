سيرى النور قريبا.. لماذا لم يقر قانون خدمة الحشد الشعبي حتى الان؟

نيوز – سياسي

اكدت الأمن والدفاع النيابية، أن الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد كان جاهزاً للتصويت، لكن مقترحات قدمها بعض أعضاء أدت إلى سحبه من قبل الحكومة وهيئة الحشد لإعادة صياغته بشكل نهائي قبل طرحه مجدداً أمام للتصويت عليه.

وقال عضو الأمن والدفاع، علي البنداوي، للصحيفة الرسمية تابعته نيوز، إن "القانون مهم ويخدم أبناء الحشد الشعبي، كما يشمل دعم عوائل الشهداء والجرحى، فضلاً عن توفير حقوق للعاملين فيه حالياً".

وأضاف أن "هناك بعض التعديلات التي قد تُضاف إلى القانون، وفي حال اكتمالها سيمضي للتصويت في البرلمان".

ويترقب وصول مشروع للنظر فيه وسط مطالبات بضرورة الإسراع في إقراره، لضمان حقوق منتسبي الحشد الشعبي، بما يخدم الواقع الأمني في البلاد.



