البشائر تدعو البرلمان لحماية العملية الانتخابية من استخدام المال العام

وقالت الحركة في ذكرى تأسيسها التاسعة، انها "تدعو الى تفعيل دوره التشريعي والرقابي، لحماية العملية الانتخابية من استخدام موارد والمال العام في التأثير على نتائج الانتخابات، وذلك من خلال قانون انتخابات وصارم يحمي مدخلات العملية الانتخابية ونتائجها".ودعت الحركة، أيضاً، مجلس إلى "الاسراع في حسم وملفات المسؤولين، قبل البدء في عملية تسجيل الأحزاب والكيانات والشخصيات، التي تنوي المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة".وذَكَرت الحركة، "بالفتوى العظيمة -فتوى الامام السيستاني دام ظله بالجهاد الكفائي- ونرى ان الواجب الوطني والأخلاقي يحتم على الاخوة النواب تشريع قانون يحمي حقوق مجاهدي الحشد الابطال، ويحميها من المتربصين والمتلاعبين، فلا مبرر لتأخيره كل هذا الوقت، سوى الرغبات الذاتية والمصالح الجهوية، وهي تخالف القانون وتجافي المبدأ والوفاء".واستذكرت "المخاطر والتهديدات التي تمر بها منطقتنا، وعالمنا. هذا العالم الذي كشفت فيه القوى الكبرى عن حقيقتها، وكشرت عن أنيابها، وتخلت عن شعاراتها. بل وسحقت تلك الشعارات المؤطرة بإطار حقوق الإنسان، وحق تقرير المصير للشعوب المضطهدة تحت اقدامها، حيث تشن فيه كبرى حربا ضروسا بحجة الحفاظ على أمنها القومي ومجالها الحيوي، وتحاول الاخرى (العظمى) تهجير الفلسطينيين من سكناهم وديارهم، تحت عنوان القوة أو (منطق القوة) وليس سوى القوة الغاشمة وبلا مواربة".وتابعت: "ولذلك يجب علينا كعراقيين ان نعي هذه الحقائق ونستخلص منها الدروس والعبر، فليس ثمة ما يمكن يردع التطاول والعدوان سوى التسلح بأسباب القوة والمنعة، ومن أهم اسبابها التمسك بقيم الوحدة والمصير المشترك وتقوية اواصر الاخوة في الدين والوطن، ونبذ الخلافات والمشاحنات التي لا طائل منها سوى اضعافنا واغراء الآخرين بالتطاول علينا وتهديد بلدنا".وأتمت،: "ونحن على ابواب العملية الانتخابية المقبلة لاعضاء مجلس النواب، ستكون حركة البشائر في صلب الحدث ضمن ائتلاف القانون، مشاركة بفاعلية، منافسة بحيوية، ومنجزة بإبداع. نهدف إلى تقديم نموذجٍ يُحتذى به، يعكس النزاهة والشفافية، تظهر قدرتكم على قيادة التغيير الإيجابي".