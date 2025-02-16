النزاهة تعلن فرصة دراسية: دبلوم عالٍ في مكافحة الفساد (وثائق)

وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها نيوز، فان السنة الدراسية تستمر لعام واحد بفصلين دراسيين، وبعدد مقاعد يبلغ 20 مقعدا فقط، ولموظفي تحديدًا، فيما تضمنت الوثائق عددا من الشروط من بينها ان يكون المتقدم من موظفي وان يكون مضت سنتان على على الأقل وغيرها من الشروط كما في الوثائق أدناه: