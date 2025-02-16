القاضي زيدان يبحث مع البارونة نيكولسون زيارته للمملكة المتحدة

وقال اعلام في بيان مقتضب تلقته نيوز، ان "رئيس مجلس الاعلى القاضي فائق استقبل اليوم الاحد الموافق 16 /2/ 2025، البارونة ايما نيكولسون، وجرى خلال اللقاء بحث دعوة رئيس لزيارة المتحدة".