الشيباني غداً في بغداد

نيوز – سياسي

ذكرت وسائل اعلامية ومصادر سياسية، اليوم الجمعة، ان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيزور يوم غد السبت 21 شباط 2025 في زيارة رسمية.

وبحسب المصادر فأن "وزير الخارجية حسين سيكون في استقبال الشيباني".

ومن المقرر أن يلتقي الشيباني بكبار المسؤولين في .

وكان الشيباني قد أكد في وقت سابق زيارته الى بغداد، وتعد هذه الزيارة خطوة هامة في ظل حالة الجمود التي سادت العلاقات الرسمية بين ودمشق منذ سقوط بشار الأسد، حيث لم تُسجل أي زيارات أو لقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي، باستثناء زيارة رئيس جهاز المخابرات العراقي،حميد الشطري، إلى دمشق.