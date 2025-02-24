متهم بالفساد وهدر المال العام.. مطالبات نيابية بإعفاء رئيس هيئة الاستثمار

وقال الشبلاوي خلال مؤتمر صحفي تابعته نيوز، ان "جهود في توفير السكن الملائم للمواطنين وجلب الاستثمارات الجنبية بحسب البرنامج الحكومي ضاعت وتلاشت وأصبحت هدر للمال العام بسبب رئيس هيئة الاستثمار الذي ارتكب مخالفات كثيرة وحول الهيئة الى هيئة للعوائل والاستثمار"، موضحا ان "رئيس الهيئة الذي ارتكب مخالفات كثيرة اختار شخصيات غير مختصة في الاستثمار لإدارة الهيئة".وأضاف: "تفاجئنا من وجود خلال مؤتمر صحفي يتحدث عن تاريخ لرئيس الهيئة فيما وجدنا عقوبات لرئيس الهيئة ووجود عقوبات انضباطية في عملة ونستغرب من شخص معاقب ومتهم بالفساد ان يتم تكليفه بإدارة هيئة الاستثمار"، موضحا ان "طالبنا باستجوابه داخل قبة لوجود العديد من الملفات التي نملكها ولكن رئاسة رفضت الاستجواب ولم توقع عليه على الرغم من وجود اكثر من مئة توقيع من أعضاء المجلس".وأشار الشبلاوي الى: "عليه نناشد والقضاء بالتدخل لتخليص الهيئة من هذه الإدارة التي عليها شبهات فساد من وصول قطعة ارض في المجمعات لأكثر من مليار دينا ولدينا ملفات كثيرة تحتوي على هدر بالمال العام وشبهات فساد اداري وإدخال كمركي بالمليارات واعفاء مدراء اقسام لرفضهم الاستجابة لطلبات رئيس الهيئة".فيما وجه رجال الاعمال مناشدات كبيرة لرئيس محمد شياع السوداني "بضرورة اعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكيه وذلك لوجود مخالفات كبيره وأخطأ جسيمة في إدارته واستخدام النفس الطائفي في التعامل مع شريحة المستثمرين والشركات المستثمرة".