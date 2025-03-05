مجلس نينوى يصوت على إقالة أحمد الحاصود وكتلة عطاء "غاضبة".. إليك ردود الفعل

نيوز – سياسة



صوت مجلس محافظة نينوى، اليوم الأربعاء 5 اذار/مارس 2025، على إقالة رئيس أحمد الحاصود بعد جلسة استجواب حصلت اليوم.







وفي المقابل، عبرت كتلة عطاء برئاسة الفياض عن رفضها إقالة رئيس مجلس محافظة أحمد الحاصود، ووصفت القرار بـ"الباطل".



كما ورد للسومرية نيوز بيان من أعضاء مجلس محافظة المصوتين على إقالة رئيس جاء فيه: "من المؤسف أن نجد أنفسنا أمام هذا الموقف الذي لم يكن خيارنا الأول، ولكن واجبنا الرقابي ومسؤوليتنا أمام أبناء أوجبا علينا اتخاذ هذا القرار. لقد كنا نتأمل أن يحضر رئيس جلسة الاستجواب ويدافع عن نفسه أمام بكل شفافية ومسؤولية، لكنه اختار التخلي عن ذلك رغم وجوده داخل مبنى المجلس، متجاهلًا المؤسسة الرقابية واستخف بطلب الاستجواب المقدم بحقه، مما اضطرنا إلى المضي قدمًا في الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة".



واضاف البيان، "كما أننا نأسف لمحاولات بعض الأعضاء إحداث ضجة داخل في محاولة لتعطيل الجلسة والتأثير على مجريات التصويت، إلا أن صوت الحق كان أقوى، وتمكنا من إنفاذ الإرادة الحقيقية للحفاظ على هيبة ودوره الرقابي، ومنع أي تجاوز أو استهتار بالمؤسسات الرسمية التي تمثل إرادة أبناء نينوى".



وتابع، "إننا، إذ صوتنا على إقالة رئيس المجلس، نؤكد أن هذا القرار لم يكن موجّهًا ضد شخص، بل هو موقف مبدئي للحفاظ على نزاهة العمل المؤسسي. كما نجدد التزامنا الكامل بممارسة دورنا الرقابي بكل مسؤولية، وندعو جميع الأعضاء إلى التعاون في سبيل خدمة المحافظة وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتهم المنتخبة". وبحسب مراسل السومرية، فان مجلس محافظة نينوى، صوت على إقالة رئيس الحاصود بعد جلسة استجواب حصلت اليوم الأربعاء.وفي المقابل، عبرت كتلة عطاء برئاسة الفياض عن رفضها إقالة رئيس مجلس محافظة أحمد الحاصود، ووصفت القرار بـ"الباطل".كما ورد للسومرية نيوز بيان من أعضاء مجلس محافظة المصوتين على إقالة رئيس جاء فيه: "من المؤسف أن نجد أنفسنا أمام هذا الموقف الذي لم يكن خيارنا الأول، ولكن واجبنا الرقابي ومسؤوليتنا أمام أبناء أوجبا علينا اتخاذ هذا القرار. لقد كنا نتأمل أن يحضر رئيس جلسة الاستجواب ويدافع عن نفسه أمام بكل شفافية ومسؤولية، لكنه اختار التخلي عن ذلك رغم وجوده داخل مبنى المجلس، متجاهلًا المؤسسة الرقابية واستخف بطلب الاستجواب المقدم بحقه، مما اضطرنا إلى المضي قدمًا في الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة".واضاف البيان، "كما أننا نأسف لمحاولات بعض الأعضاء إحداث ضجة داخل في محاولة لتعطيل الجلسة والتأثير على مجريات التصويت، إلا أن صوت الحق كان أقوى، وتمكنا من إنفاذ الإرادة الحقيقية للحفاظ على هيبة ودوره الرقابي، ومنع أي تجاوز أو استهتار بالمؤسسات الرسمية التي تمثل إرادة أبناء نينوى".وتابع، "إننا، إذ صوتنا على إقالة رئيس المجلس، نؤكد أن هذا القرار لم يكن موجّهًا ضد شخص، بل هو موقف مبدئي للحفاظ على نزاهة العمل المؤسسي. كما نجدد التزامنا الكامل بممارسة دورنا الرقابي بكل مسؤولية، وندعو جميع الأعضاء إلى التعاون في سبيل خدمة المحافظة وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتهم المنتخبة".

كما أكد رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، أن ما جرى اليوم فيما يسمى بـ"جلسة الاستجواب" كان مخالفًا لأحكام قانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل، وكذلك المادة 30 من النظام الداخلي، التي نصت بشكل واضح على وجوب وصول الأسئلة إلى المستجوَب قبل سبعة أيام من تاريخ انعقاد الجلسة.



وقال الحاصود في بيان ورد للسومرية نيوز إن الأسئلة الخاصة بالاستجواب لم تصل إلى المستجوَب ضمن المدة القانونية، حيث دخلت قسم الأوليات في بتاريخ 3/3/2025، وتم توزيعها على الأعضاء بتاريخ 4/3/2025، وعُقدت الجلسة اليوم 5/3/2025، مما يجعل الإجراءات المتخذة مخالفة للقانون من الناحية الشكلية والموضوعية.



وعليه، فإن أي قرارات أو إجراءات ناتجة عن هذه الجلسة تعتبر باطلة قانونيًا، وسنتخذ جميع الخطوات القانونية لضمان احترام القوانين والأنظمة النافذة، بحسب البيان.





