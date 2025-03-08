تعليق نيابي بشأن قانون الحشد الشعبي: "جهات سياسية تعرقل إقراره"

وقال البلداوي في حديث للسومرية نيوز، ان "أبناء قوات الحشد يجب ان يكون لهم موقف داعم لتمرير قانون الحشد الشعبي"، مشيرا الى ان "الحشد يمثل قوة وطنية وصمام امان البلد في اتجاه ما يحصل والخارج".وتابع، ان "القوى السياسية الوطنية تثمن أهمية تمرير قانون لما يمثله من انصاف الى أكثر من 300 ألف عائلة عراقية"، لافتا الى ان "الأيام المقبلة ستكشف بالأسماء الجهات والقوى السياسية التي تعرقل ادراج بجدول اعمال البرلمان".وأضاف، انه "لا قيمة لاي جلسة تعقد في ما لم يتم ادراج في جدول اعمال المقبلة".وبين البلداوي: ان "أبرز من يعطل قانون الحشد هو من يرى ان سيتضارب مع مصالحه، بالرغم من الاتفاقات والاجتماعات التي تمت خلال الفترة السابقة".يذكر ان كتلتي دولة والصادقون قد اعلنتا يوم أمس مقاطعة جلسات لحين ادراج قانون خدمة وتقاعد الحشد بجدول اعمال .