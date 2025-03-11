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البرلمان يقرأ ويصوت على عدد من القوانين اليوم.. لماذا سحب قانون الحشد؟
سياسة
2025-03-11 | 03:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
1,616 شوهد
السومرية
نيوز – سياسة
من المؤمل أن يعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الخامسة التي ستشهد التصويت والقراءة لعدد من القوانين والقرارات، فضلا عن مناقشة تقرير الحفاظ على أملاك الدولة، في وقت سحب رئيس
مجلس الوزراء
محمد شياع السوداني، قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي هيئة الحشد من
مجلس النواب
.
يأتي ذلك في وقت، حث فيه برلمانيون، على ضرورة استمرار جلسات
مجلس النواب
نظرًا للحاجة الملحة لإقرار القوانين الحيوية.
ووفقا للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فإن جدول أعمال جلسة اليوم الثلاثاء، سيشهد التصويت على مشروع قانون
التعديل
الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998.
كما تضمن جدول الأعمال، التصويت على قرار توصية وزارة التربية بإعادة العمل بنظام المحاولات، فضلا عن مناقشة تقرير اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة الحفاظ على أملاك
الدولة
.
وجاء في الفقرة الرابعة لجدول الأعمال، أن الجلسة ستشهد القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قانون تصديق اتفاقية إعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية قبرص رقم 26 لسنة 2023.
وتقرر أيضا أن تشهد جلسة البرلمان، القراءة الأولى لمقترح قانون
التعديل
الثاني لقانون المختارين رقم 13 لسنة 2011، وتليها مناقشة تقرير "القراءة الثانية" لمقترح قانون
التعديل
الرابع لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000.
وفي غضون ذلك، قال عضو اللجنة القانونية، محمد عنوز، إنه "من الضروري استمرار جلسات
مجلس النواب
نظرًا للحاجة الملحة لإقرار القوانين الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر في استقرار
الدولة
وعمل مؤسساتها"، كاشفا في الوقت ذاته، عن وجود 150 مشروع قانون أمام اللجنة القانونية بانتظار أن تمرر، وتشمل مشاريع مقدمة من الحكومة، فضلًا عن مقترحات تعديل وإضافات تهدف إلى مواكبة المستجدات السياسية والاقتصادية.
وبشأن تعطيل انعقاد الجلسات، قال النائب ياسر الحسيني، إن "الشد والجذب يؤثران في إقرار القوانين ذات الأهمية، مثل قانون الاستثمار الصناعي، الذي يعد من القوانين الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني (يعرض في جلسة اليوم)".
لكن بحسب حديث للنائب مصطفى سند فجر اليوم، فان رئيس
مجلس الوزراء
محمد شياع السوداني سحب قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي هيئة الحشد من
مجلس النواب
بشكل رسمي، دون المزيد من التفاصيل.
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