واسط: مدير شركة نفط الوسط يضع العراقيل لافشال تأسيس شركة نفط بالمحافظة

اتهمت محافظة واسط، الثلاثاء، مدير شركة بوضع العراقيل لافشال تأسيس شركة نفط المحافظة.



وقالت المحافظة في بيان، "منذ اكثر من عشرة أعوام حصلت محافظة على موافقة على تأسيس "شركة نفط واسط"، واستمرت الجهود الحكومية والشعبية خلال الـ10 سنوات الماضية لاكمال اجراءات تأسيس الشركة الا ان الامور كانت تسير بغير اتجاهات واستمرت المماطلة والتسويف".

وأضاف البيان "في هذا العام استحصلنا موافقة صريحة من قبل رئيس لاكمال تأسيس الشركة، وقد تابعنا ومعنا عدد من اعضاء عن خلال الـ6 أشهر الماضية اكمال جميع الاجراءات، بعد موافقة ووكيل الاستخراج"، مردفا "اليوم نعلن امام الرأي العام بأن هناك جهة سياسية تعمل داخل لعرقلة مضي هذا المشروع الاستراتيجي الذي هو حق للمحافظة وأهلها الكرام وبالتحديد مساعي مدير شركة لوضع العراقيل والاجتهادات والتفسيرات غير القانونية وغير المبررة لافشال تأسيس شركة نفط واسط".

وأكدت المحافظة أنها "تحتفظ بحقها القانوني في تمكين ابناء من تأسيس شركة في المحافظة وادارة شؤونها بعيداً عن سياسية الاقصاء التي تمارسه هذه الجهات ضد ابناء الوسط والجنوب"، معتبرة أن "هذه الشركة هي استحقاق قانوني لأهالي المحافظة أسوة بالشركات التي تم تأسيسها في المحافظات الاخرى".

وتابع بيان المحافظة أن "العمل على تقييد وعدم السماح لها بتطوير الحقول، وزيادة انتاجها النفطي، هو مصادرة لحقوق أهالي واسط"، مشيرا الى أن "واسط فيها حقول جديدة وجاهزة للاستثمار ويمكن ان يصل انتاج الى 200 الف برميل يومياً لكن سوء الادارة وشبهات الفساد التي تؤشر على شركة نفط الوسط، تحول دون تحقيق ذلك، فضلاً عن تعمد الشركة بعدم تمكين المهندسين من ابناء في ادارة شؤونهم".