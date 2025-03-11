بالوثيقة.. النزاهة النيابية تطلب فتح تحقيق بمشروع الزبير

تنشر نيوز، وثيقة للجنة النزاهة النيابية تتضمن طلب فتح تحقيق بمشروع في محافظة .

وتشير الوثيقة الموقعة باسم النائب أحمد طه الربيعي، الى وجود شبهات ومخالفات وهدر بالمال العام ضمن مشروع المرحلة الثانية بقيمة 305 مليارات دينار.

أدناه نص الوثيقة..