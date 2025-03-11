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مشعان الجبوري: الجغرافية العراقية غير قابلة للتقسيم
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مشعان الجبوري: الجغرافية العراقية غير قابلة للتقسيم

سياسة

2025-03-11 | 17:33
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مشعان الجبوري: الجغرافية العراقية غير قابلة للتقسيم
1,225 شوهد

اعتبر رئيس حزب الوطن مشعان الجبوري، الأربعاء، أن الجغرافية العراقية غير قابلة للتقسيم، فيما أشار الى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يسترد العراق من القبضة الإيرانية.

وقال الجبوري خلال حديثه لبرنامج "من الأخير" الذي تبثه السومرية الفضائية، "انا شخص مدني ولا يوجد عندي تعصب طائفي ولا احسب لردود الفعل وانا مساند للتغيير في سوريا وتمكن السنة السوريين من السلطة وهذا حقهم الطبيعي".
 
وأضاف أن "مجتمعاتنا مرهونة لهوياتها الفرعية"، كاشفا أن "هناك مجازر ارتكبت في العراق تفوق ما جرى في الساحل السوري".
 
ولفت الجبوري الى أنه "إذا كانوا الشيعة راغبين بالانفصال فسنناقش ذلك بمحبة"، مستدركا بالقول "الجغرافية العراقية غير قابلة للتقسيم".
 
وشدد رئيس حزب الوطن على أن "ترامب يريد أن يسترد العراق من القبضة الإيرانية"، مضيفا أن "طريقة الرد الإيراني لم تعجب ترامب وقد هدد إيران بالحرب".
 
الى ذلك كشف الجبوري، أنه "ليس كل تهريب الدولار هو لإيران بل منه لرجال أعمال"، موضحا أن "المشكلة هي في 9 مليارات التي يدفعها العراق لإيران".
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العراق

مشعان الجبوري

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