مشعان الجبوري: الجغرافية العراقية غير قابلة للتقسيم

اعتبر الوطن الجبوري، الأربعاء، أن الجغرافية العراقية غير قابلة للتقسيم، فيما أشار الى أن الرئيس الأمريكي يريد أن يسترد من القبضة الإيرانية.



وقال خلال حديثه لبرنامج "من الأخير" الذي تبثه الفضائية، "انا شخص مدني ولا يوجد تعصب طائفي ولا احسب لردود الفعل وانا مساند للتغيير في وتمكن السنة السوريين من السلطة وهذا حقهم الطبيعي".

وأضاف أن "مجتمعاتنا مرهونة لهوياتها الفرعية"، كاشفا أن "هناك مجازر ارتكبت في تفوق ما جرى في الساحل السوري".

ولفت الى أنه "إذا كانوا راغبين بالانفصال فسنناقش ذلك بمحبة"، مستدركا بالقول "الجغرافية العراقية غير قابلة للتقسيم".

وشدد الوطن على أن "ترامب يريد أن يسترد من القبضة الإيرانية"، مضيفا أن "طريقة الرد الإيراني لم تعجب وقد هدد بالحرب".

الى ذلك كشف الجبوري، أنه "ليس كل تهريب الدولار هو لإيران بل منه لرجال أعمال"، موضحا أن "المشكلة هي في 9 مليارات التي يدفعها لإيران".