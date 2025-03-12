لابلاغ بغداد "بشيء".. زيارة "غير معلنة" لأحد أعضاء فريق ترامب الى العراق لأول مرة

وكشفت وكالة رويترز، عن 3 مصادر مطلعة، ان آدم بولر الأمريكي الخاص بشؤون الرهائن سافر إلى الشهر الماضي سعيا لإطلاق سراح الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف التي اختطفت في قبل نحو عامين.وأكد مسؤول عراقي بحسب رويترز، أن "بولر زار في فبراير شباط لمناقشة قضية تسوركوف، لكنه لم يخض في تفاصيل".وقال مسؤولون إسرائيليون إن "تسوركوف محتجزة في لدى فصائل كتائب في العراق"، فيما قال أحد المصادر إن بولر يسعى إلى التفاوض على اتفاق يتم بموجبه إطلاق سراح تسوركوف مقابل ستة من أعضاء جماعة المتحالفة مع إيران، مضيفا أن جهودا حكومية حثيثة تُبذل لإعادتها.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في مكتب بولر “لا يمكن للولايات المتحدة أن تتهاون مع احتجاز رهائن من مواطني الولايات المتحدة أو شركائنا مثل إسرائيل، لقد أكدنا للحكومة العراقية وسنواصل التأكيد على ضرورة إطلاق سراح إليزابيث تسوركوف”، بحسب رويترز.وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن مبادلة تسوركوف باسرى اللبناني لدى الجيش الإسرائيلي، حيث وقعوا في الاسر خلال معركة طوفان الأقصى، فيما لا يمتلك اللبناني اسرى إسرائيليين لمبادلتهم باسراهم، حيث ظهر الحديث بهذه الصفقة أواخر شهر يناير الماضي.وسبق لبولر ان "هاجم" الحكومة العراقية بسبب عدم العمل على اطلاق سراح تسوركوف، لكن نبرة بولر خفت بعض الشيء، حيث كشف قبل يومين انه تحدث الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وابلغه بالعمل على اطلاق سراح تسوركوف وفق فكرة معينة، قريبا.وتعد زيارة بولر الى هي اول زيارة لاحد من أعضاء فريق الجديد الى العراق، كما من الملفت للنظر انها غير معلنة.