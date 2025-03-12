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قانون التعليم الإلزامي يعود للواجهة.. حديث برلماني وتعديلات "مرتقبة"
سياسة
2025-03-12 | 04:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
432 شوهد
السومرية
نيوز – سياسة
تواصل لجنة التربية في
مجلس النواب
دراسة مقترحات تعديل قانون "التعليم الإلزامي"، بهدف تطوير المنظومة التعليمية والحدّ من ظاهرة التسرّب المدرسي، التي تشكل تحدياً كبيراً للعملية التعليمية في العراق، خاصة في المرحلة الابتدائية.
جاءت هذه الخطوة بعد أن تقدم أحد أعضاء اللجنة بمقترح تعديل القانون إلى رئاسة مجلس النواب، التي بدورها أحالت المشروع إلى
اللجنة المختصة
لمناقشته بشكل معمق ووضع اللمسات النهائية عليه قبل عرضه للتصويت.
عضو لجنة التربية النيابية حيدر طارق شمخي، ذكر أنَّ "اللجنة وضعت قضية تعديل قانون (التعليم الإلزامي) ضمن أولوياتها، إدراكاً لأهمية هذا القانون في ضمان حق الأطفال في التعليم، وتقليل نسب التسرّب التي تفاقمت خلال السنوات الماضية".
وأكد أنَّ "التعديلات المقترحة تم تقديمها رسمياً إلى هيئة رئاسة البرلمان، التي قامت بإحالتها إلى
اللجنة المختصة
لدراستها وإجراء المشاورات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة، لضمان أن تكون التعديلات شاملة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع".
وأوضح شمخي أنَّ "التعديلات المقترحة تركّز بشكل أساسي على معالجة حالات تسرّب الطلبة من المدارس، من خلال فرض غرامات مالية على أولياء الأمور الذين لا يلتزمون بإرسال أبنائهم إلى المدارس".
وأشار إلى أنَّ "هذه الغرامات تم تصميمها بحيث تتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن بين إلزام الأسر بتعليم أبنائها وعدم التسبّب في أعباء مالية كبيرة عليها".
وأضاف أنَّ "القانون المعدّل لن يقتصر على فرض الغرامات، بل سيشمل أيضاً آليات تنفيذية صارمة لضمان تطبيق التعليم الإلزامي بفعالية، من خلال تعزيز دور الجهات الرقابية وتكليف المؤسسات التعليمية بمتابعة نسب الحضور والغياب، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات مناسبة بحق المخالفين".
وأشار عضو اللجنة إلى أنَّ "هناك دراسات تُجرى حالياً بشأن تطوير منظومة الحوافز، إذ سيتم توفير دعم للأسر ذات الدخل المحدود لضمان استمرار أبنائها في التعليم، إضافة إلى العمل على تحسين البيئة التعليمية من خلال تأهيل المدارس وتوفير المستلزمات الدراسية".
وأكد شمخي أنَّ "التعديلات المقترحة لا تهدف فقط إلى فرض العقوبات، بل تسعى أيضاً إلى إشراك المجتمع في دعم التعليم الإلزامي، من خلال تعزيز الوعي بأهمية التعليم ودوره في بناء مستقبل الأطفال، كما سيتم إطلاق حملات توعوية عبر وسائل الإعلام والمؤسسات التربوية لحث الأهالي على الاهتمام بتعليم أبنائهم والتعاون مع المدارس لضمان استمرارهم في الدراسة".
وتابع أنَّ "هناك تحديات تواجه تطبيق التعليم الإلزامي، من بينها العوامل الاقتصادية والاجتماعية، والنقص في البنية التحتية لبعض المدارس، خاصة في المناطق الريفية والنائية"، مبيناً أنه "للتغلب على هذه المشكلات، تتضمن التعديلات وضع خطط لدعم التعليم في المناطق الفقيرة، عبر توفير نقل مجاني للطلبة في المناطق البعيدة، وإنشاء مدارس جديدة في المناطق التي تعاني من نقص في المؤسسات التعليمية، إلى جانب تحسين أوضاع المعلمين لضمان تقديم تعليم ذي جودة عالية".
ونوّه شمخي بأنَّ "اللجنة تسعى من خلال هذه التعديلات إلى إرساء قواعد تعليمية حديثة تواكب التطورات العالمية، وتضمن تحقيق التنمية المستدامة التي تركز على ضمان تعليم مجاني وجيد لجميع الأطفال". أهداف
وأكد أنَّ "التعليم الإلزامي يمثل الحجر الأساس للنهوض بالمجتمع، وأنَّ تطويره يحتاج إلى جهود متكاملة بين الجهات التشريعية والتنفيذية والمجتمع المدني لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه".
وختم عضو لجنة التربية النيابية حديثه بالقول: إنَّ "اللجنة تعمل بكل جدية للخروج بتعديلات شاملة تعالج المشكلات القائمة، وتوفر بيئة تعليمية أفضل للأطفال"، مؤكداً أنَّ "هذه التعديلات ستكون خطوة مهمة نحو تحسين التعليم في
العراق
وضمان مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال المقبلة".
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