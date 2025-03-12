مستشار السوداني يحسم جدل استيراد الغاز الإيراني والمختطفة الإسرائيلية في العراق

وقال الدين في حديث متلفز تابعته نيوز، إن "العراق دولة ضليعة في إدارة الملف الخارجي ولديه إرث في ذلك "، لافتا الى ان "فلسفة رئيس الوزراء، في العلاقات الخارجية هي المصلحة العراقية أولاً ومن هنا تبنى السياسة الخارجية للبلد".وحول علاقة مع الولايات المتحدة، أشار الدين الى أنه "كانت لدينا علاقات ممتازة ومتميزة مع الإدارة الأمريكية السابقة "، مشيرا الى ان "الإدارة الأمريكية الجديدة جاءت بمجموعة من الوعود للناخبين الأمريكيين وجزء من هذه الوعود مرتبطة بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة منها إنهاء ما تسمى بالحروب التي لا تنتهي".وأوضح ان "جو حضر اجتماعاً مع ولم يكن يتحدث عن قبل 13 كانون الثاني لكن بعد هذا التاريخ بدأ يغرد عن بشكل يومي"، مؤكدا ان "السلطات الأمريكية نفت علاقتها بما يتحدث عنه جو بخصوص العراق".وبشأن مصير الباحثة الصهيونية المختطفة إليزابيث تسوركوف، بين أن "تسوركوف دخلت بشكل قانوني الى وحمايتها من مسؤولية الحكومة"، لافتا الى أن "استمرار غياب تسوركوف سيتسبب بمشاكل مستقبلية للعراق ".وفيما يتعلق بإلغاء الاستثناء الأمريكي لاستيراد الطاقة من أشار الى ان "إلغاء الاستثناء استهدف استيراد الكهرباء لكن استثناء الغاز مستمر"، لافتا الى ان "تركيا بدأت تستورد الغاز من تركمانستان عبر بعد تطبيق العقوبات الأمريكية".وحول أحداث سوريا قال الدين: إن "أحداث الساحل السوري غير مشجعة لانفتاح تجاه رئيس الإدارة السورية، أحمد الشرع"، مؤكدا ان "داعش حصلت على إمدادات واستولت على أسلحة في سوريا، والعراق قلق منها".