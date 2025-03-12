الفريق الأمني المكلف من السوداني يباشر بملاحقة مرتكبي الاعتداءات على السوريين - عاجل

وقال النعمان في حديث للوكالة الرسمية، وتابعته السومرية نيوز، إنه "فور توجيه القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، بتشكيل فريق أمني لملاحقة من يرتكب أعمال العنف المُشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، تم تشكيل الفريق وباشر بملاحقة هذه المجموعات المُلثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم "تشكيلات يا علي الشعبية".وأضاف أن "جميع الجنسيات العاملة والمتواجدة في العراق، محمية ضمن الدولة العراقية"، مشيرا الى ان "العراق هو بلدهم الثاني".يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء، وجه اليوم الأربعاء (12 اذار 2025) بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة مرتكبي أعمال عنفٍ مُشينة بحق عدد من العاملين السوريين في العراق.