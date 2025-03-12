السيد الحكيم: نعرب عن صدمتنا لأحداث الساحل السوري

نيوز – محلي

اعرب رئيس تيار الحكمة الحكيم، اليوم الاربعاء، عن صدمته لأحداث الساحل السوري.

وقال السيد خلال لقائه جمعا من الصحفيين والاعلاميين "نعرب عن صدمتنا لأحداث الساحل السوري، واستهداف المدنيين بهذه الطريقة المؤسفة". واشاد "بالمواقف الدولية والأممية المنددة بهذه المجازر"، لافتا الى "اهمية التعاطي مع أحداث بمنطق الدولة والحكومة والأدوات المعتمدة في ذلك".

