السوداني يتحدث عن حلول تنهي أزمة نقص المدارس

وقال مكتب في بيان، "استقبل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مجموعة من تلاميذ مدارس للأيتام، وشاركهم في مأدبة إفطار شهر رمضان المبارك، بحضور وزير التربية وعدد من أساتذة المدارس".وأكد "وجود التزام أخلاقي وشرعي من الدولة والمجتمع لرعاية فئة الأيتام الذين يبلغ عددهم حسب الإحصاءات (430) ألف طفل يتيم"، مشيرا الى أن "ما يقدم لهم ليس منّةً ولا فضلاً ولا مكرمة، وإنما هو واجب متعدد الأوجه".وأشار رئيس الوزراء إلى أن "الحكومة قطعت شوطاً مهماً في إكمال البنى التحتية للمدارس، وأن القرار بتأسيس (مدارس الفرح) جاء بسبب خصوصية هذه الفئة الكريمة"، مؤكداً الحرص على توفير كل متطلباتها، مع أهمية استكمال الكوادر التعليمية لجميع النواحي التربوية، وضرورة تواجد باحث اجتماعي لتقديم الدعم النفسي للطلبة.وشدد على "وجوب نجاح هذه التجربة التي بدأت بـ(31) مدرسة، مع مضي الحكومة بإكمال الخطة ضمن مشاريع صندوق العراق للتنمية، للوصول إلى (100) مدرسة من مدارس خلال العام الحالي، تكون بمستوى يليق بأبنائنا وبناتنا"، مشيراً إلى حلول تقضي على أزمة النقص في الأبنية المدرسية لإنهاء ظاهرة الدوام الثلاثي، بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكداً توجيهه المحافظين بتهيئة الأراضي الخاصة بالمدارس.وجدد دعم الحكومة للقطاع التربوي ولكل العاملين فيه بمختلف المستويات، وتفعيل الحكومة المنحة النقدية للتلاميذ والطلبة بوقت مبكر، حيث ستشمل طلبة مدارس بالإعانة النقدية، وهو ما كان له أثر واضح في تراجع ظاهرة التسرّب من المدارس، بما تمثله من نجاح ميداني مهم للعملية التربوية.