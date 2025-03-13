"متوعدة بمحاسبته".. لجنة نيابية: وزير الدفاع رفض متابعتنا لعقود وزارته

نيوز – سياسي

اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، عن اقصاءها من متابعة عقود وزارة الدفاع، فيما اشارت الى ان رفض متابعة عقود وزارته.

وقال عضو اللجنة وعد القدو لـ نيوز، ان "بعض العقود التي ابرمتها يشوبها الكثير من الفساد وتحتاج الى مراجعات من قبل لجنة الامن الدفاع"، مبينا ان "لجنة الامن والدفاع تقصى في بعض الاحيان من متابعة هذه العقود وهذا خلل كبير".

واضاف "عندما تقصى المؤسسة التشريعية وخاصة لجنة الامن الدفاع من متابعة هذه العقود سوف يكون هنالك خلل كبير في ابرام تلك العقود وستكون هناك صفقات وشبهات فساد".

وتابع "لدي ملاحظات كثيرة وهناك شبهات كثيرة على كل العقود التي تبرمها سواء كان على مستوى البناء والانشاء وكذلك على مستوى عقود التسليح"، لافتا الى "اننا سبق وان ذهبنا لمتابعة هذه العقود لكن جوبهنا بالرفض من قبل وهذه نقطة تحسب عليه".

وذكر ان "هناك سلطة رقابية تشريعية ذات كفاءة عالية ووجود وحضور ستحاسب على ما اقترفه من فعل تجاه اللجنة"، موضحا "انني مصر شخصيا ان اتابع عقود التسليح وعقود الانشاء وعقود التجهيز والكثير من العقود التي تشوبها صفقات فساد".

واكد "سنعمل قريبا على تدقيق العقود والصفقات وسنحاسب الذين قاموا بتوقيع وتدقيق وتحليل وتوجيه العمل على مثل هكذا عقود تشوبها صفقات الفساد".