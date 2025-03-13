المالكي يزور المرجع الفياض للاطمئنان على صحته (صورة)

للمالكي ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير ورئيس كتلة دولة القانون المالكي، والعقيد عثمان الشيباني، زاروا المرجع الديني آية الله العظمى إسحاق الفياض في مستشفى البدور ببغداد، للاطمئنان على صحته وتمنوا له الشفاء العاجل بعد الوعكة الصحية التي ألمّت به.الصورة ادناه: