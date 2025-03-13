السوداني يؤكد أهمية الاستثمار الأمثل لقطاع الاتصالات

وقال مكتب في بيان، "استقبل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الرئيس الجديد لهيئة الإعلام والاتصالات نوفل أبو رغيف".

وشدد على "الدور المحوري والمهم للهيئة في تنظيم العمل الإعلامي، وتحقيق الرؤية الوطنية في هذا الاتجاه، التي تقوم على أن يكون الإعلام داعماً للأمن والاستقرار المجتمعي وفرص التنمية المستدامة".



ولفت السوداني، خلال اللقاء، الى "أهمية الاستثمار الأمثل لقطاع الاتصالات وتنميته بالشكل الذي يجعله مساهماً في تعظيم موارد الدولة، وبما ينسجم مع توجهات الحكومة في هذا المجال، حيث تطرق سيادته إلى تصويت مؤخراً على تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال، وبتقنية الجيل الخامس بالتعاون مع شركة فودافون العالمية".