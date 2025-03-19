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بينهم عراقي وحاولوا اغتيال الشرع.. سوريا تبث اعترافات الخلية التي خططت لتفجير السيدة زينب "ع"
سياسة
2025-03-19 | 02:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6,161 شوهد
السومرية
نيوز-دوليات
بثت إدارة الامن العام السورية، اليوم الأربعاء، اعترافات "الخلية الداعشية" التي أعلنت في وقت سابق اعتقالها واحباط مخططها للتفجير في مرقد
السيدة
زينب
"ع".
وقالت بثتها إدارة الامن العام السورية، تعليقا على فيديو الاعترافات انها "وبالتعاون مع جهاز الاستخبارات تلقي القبض على خلية إجرامية حاولت التفجير في معلولا والسيدة
زينب
ومتورطة بمقتل أبو
ماريا
القحطاني
، وحاولت اغتيال احمد الشرع".
وجاء في الفيديو، أن "خلية أمنية اجتمعت لتنفيذ عمليات نوعية في قلب
سوريا
، تحمل طابع الحساسية القصوى في الزمان والمكان، ساعية بذلك لزعزعة الأمن والاستقرار، وزرع
الفوضى
في البلاد".
وبحسب
وزارة الداخلية
السورية، تضمّن الفيديو اعترافات بأن الخلية خططت لإرسال سيارة مفخخة إلى منطقة معلولا لاستهداف كنيسة في رأس السنة، في حين فشلت هذه العملية بسبب التشديد الأمني، وتوجهوا بعد ذلك إلى التخطيط لتنفيذ 3 عمليات انتحارية في مقام
السيدة
زينب
.
وأضافت الوزارة أن "أحد المتهمين تواصل مع 3 لبنانيين تم تجهيزهم بعبوات ناسفة للتفجير داخل المقام، واعترف أن الغاية من العمل على تفجير
السيدة
زينب
كان تأجيج الشارع العام والرأي الدولي وإثارة الفتنة".
وبحسب الاعترافات، كانت الخطة تقضي بتنفيذ اثنين من عناصر الخلية التفجير في المقام، ويتنكر الثالث كصحافي في حال قدوم أحمد الشرع وتجمّع الناس، وينفّذ التفجير.
ومن بين الشخصين المعتقلين كخلية، شخص عراقي يدعى أبو حارث العراقي، وصفته الداخلية السورية بانه مسؤول التجنيد والنقل في "ولاية العراق".
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