بينهم عراقي وحاولوا اغتيال الشرع.. سوريا تبث اعترافات الخلية التي خططت لتفجير السيدة زينب "ع"

وقالت بثتها إدارة الامن العام السورية، تعليقا على فيديو الاعترافات انها "وبالتعاون مع جهاز الاستخبارات تلقي القبض على خلية إجرامية حاولت التفجير في معلولا والسيدة ومتورطة بمقتل أبو ، وحاولت اغتيال احمد الشرع".وجاء في الفيديو، أن "خلية أمنية اجتمعت لتنفيذ عمليات نوعية ‏في قلب ، تحمل طابع الحساسية القصوى في الزمان ‏والمكان، ساعية بذلك لزعزعة الأمن والاستقرار، وزرع ‏في البلاد".‏وبحسب السورية، تضمّن الفيديو اعترافات بأن الخلية ‏خططت لإرسال سيارة مفخخة إلى منطقة معلولا لاستهداف كنيسة في ‏رأس السنة، في حين فشلت هذه العملية بسبب التشديد الأمني، ‏وتوجهوا بعد ذلك إلى التخطيط لتنفيذ 3 عمليات انتحارية في مقام ‏ . ‏وأضافت الوزارة أن "أحد المتهمين تواصل مع 3 لبنانيين تم ‏تجهيزهم بعبوات ناسفة للتفجير داخل المقام، واعترف أن الغاية من ‏العمل على تفجير كان تأجيج الشارع العام والرأي ‏الدولي وإثارة الفتنة".وبحسب الاعترافات، كانت الخطة تقضي بتنفيذ اثنين من عناصر الخلية التفجير ‏في المقام، ويتنكر الثالث كصحافي في حال قدوم أحمد الشرع ‏وتجمّع الناس، وينفّذ التفجير.ومن بين الشخصين المعتقلين كخلية، شخص عراقي يدعى أبو حارث العراقي، وصفته الداخلية السورية بانه مسؤول التجنيد والنقل في "ولاية العراق".