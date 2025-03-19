وجاء في رسالة التعليمات التي صدرت من مكتب المعاون الجهادي نقلا عن ، فجر اليوم الأربعاء، تعليمات بـ"ترك التصريحات الطائفية، فمآل ذلك لا يحمد عقباه ومضر بالعراق وشعبه، ورص الصفوف والتاخي بين أبناء التيار، ومنع استعمال السلاح واشهاره داخل او خارجه منعا باتا فمصير الشعب والوطن لا يحدده فرد او مجموعة، فضلا عن توصية بالرجوع الى الحوزة والمراجع والحكماء في حال تعرض للعدوان وليس الرجوع الى "الفاسدين والظالمين"، وفقا للتعليمات.وينشغل العام في منذ مدة، بمناوشات طائفية انغمس وسقط فيها كبار السياسيين وحتى كتاب ومدونين، في محاولة مستمرة لادعاء كل طرف لنفسه الحق وتدنّي الاخر.بالمقابل، لايزال يجري النقاش والتحذيرات من نوايا أمريكية او إسرائيلية قد تطال ونظامه واستقراره الاقتصادي او السياسي، الا ان هذا الامر سبق ان نسفه لاكثر من مرة العديد من المسؤولين الحكوميين والسياسيين، الا ان توصية بعدم اشهار السلاح والرجوع الى الحكماء والمراجع في حال تعرض لعدوان، سيعيد فتح باب هذا النقاش على مساحة اكبر.