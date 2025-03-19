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بالهجرة غير الشرعية.. إطلاق سراح عراقيين كانا محتجزين في ليبيا
سياسة
2025-03-19 | 08:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
202 شوهد
أعلن القائم بأعمال سفارة جمهورية
العراق
في طرابلس، أحمد الصحاف، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح عراقيين اثنين كانا محتجزين في ليبيا جراء الهجرة غير
الشرعية
.
وقال الصحاف في بيان، ورد لـ
السومرية
نيوز إنه "بعد جهود استمرت لأربعين يوماً، نجحت سفارة
العراق
في طرابلس وبالتنسيق مع السلطات المعنية في حكومة
الوحدة الوطنية
في دولة ليبيا -طرابلس، بأطلاق سراح اثنين من المواطنين العراقيين الذي كانوا قد دخلوا ليبيا بشكل غير قانوني بهدف الهجرة غير
الشرعية
عبر أراضي ليبيا ومنها الى اوروبا".
وأضاف ان "سفارة
العراق
قد تمكنت وبعد تنسيق شابه تعقيد كبير في الحفاظ على ارواح المواطنين الذين كانا قد وقعا في شراك شبكات تهريب وتجارة البشر، من التوصل لأطلاق سراحهم وتوفير الخدمات العلاجية ومنحهم جوازات مرور بهدف تمكينهم من العودة الطوعية الى العراق".
وتابع أن "السفارة تمكنت في وقت سابق من إطلاق سراح العشرات من المهاجرين العراقيين خلال عام 2024 ومطلع عام 2025".
وأشار إلى أن "سفارة
العراق
وعملاً بأولويات العودة الطوعية للمهاجرين، أعلنت عبر موقعها الرسمي ومنصاتها عبر فيس بوك وإكس، بتحذير فئات المهاجرين من الشباب بضرورة لزوم اقصى درجات الحيطة والحذر للحفاظ على امنهم وسلامتهم ومنع التغرير بهم من قبل تلك الشبكات التي تهدد امنهم وسلامتهم، كما تؤكد السفارة استمرار جهودها لأطلاق سراح اعداد اخرى من المهاجرين واعادتهم طوعا الى العراق".
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