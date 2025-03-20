عادل عبد المهدي في اليمن.. ما أسباب الزيارة المفاجئة؟

وقالت مصادر إن وصل إلى صنعاء في إطار جهود وساطة دولية، تسعى إلى تخفيف التوتر المتصاعد في البحر الأحمر.وأضافت المصادر أن يحمل رسائل متبادلة بين وإيران، وسط عمليات عسكرية أميركية مكثفة تستهدف اليمن منذ مطلع الأسبوع الجاري، وتهديدات من إلى إن استمرت في دعم الحوثيين.وأظهر مقطع فيديو نشره القيادي الحوثي عبد الرحمن الأهنومي، في صنعاء، في حين التزمت وسائل الإعلام التابعة للحوثيين الصمت بشأن زيارته.ويعزز ذلك احتمالات وجود مفاوضات غير معلنة بين الأطراف المعنية بالأزمة والتوترات الدولية التي تحصل.وكانت وكالة "رويترز" قد كشفت سابقا عن رسالة إيرانية شفهية إلى الحوثيين نقلت عبر مبعوث الحوثيين في ، تتضمن مقترحات لخفض التصعيد في البحر الأحمر.