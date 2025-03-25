منحة ليتيمي الأبوين ممن يتقاضون مبالغ الإعانة النقدية

وذكر للسوداني في بيان ورد لـ السرمرية، ان "مجلس الوزراء صوت على منح مبلغ ليتيمي الأبوين ممن يتقاضون مبالغ الإعانة النقدية، ضمن شبكة الحماية الاجتماعية".واشار الى ان "القرار جاء بمناسبة عيد المبارك".