لعدم اكتمال النصاب.. البرلمان يؤجل انعقاد جلسته لمدة نصف ساعة

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب ورد لـ نيوز، أن "نائب رئيس شاخە وان عبد الله اجل انعقاد جلسة البرلمان لمدة نصف ساعة".وأشارت الى ان "سبب التأجيل عدم اكتمال النصاب القانوني".