قرر ، اليوم الثلاثاء، تأجيل انعقاد جلسته الى يوم غد.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، إن "مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته ليوم غد لعدم اكتمال النصاب القانوني".



وكان قرر، عصر اليوم الثلاثاء، تأجيل انعقاد جلسته لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني.